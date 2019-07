Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus an der Burgenlandstraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Farbanschlag richtete sich offenkundig gegen einen der Hausbewohner, die Täter brachten mehrere gegen ihn gerichtete Schriftzüge an der Fassade auf. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

Von kcu