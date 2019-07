Dresden

Vandalen haben am Wochenende mit Kreide ein Hakenkreuz auf die Zufahrt einer Kita an der Heinrich-Mann-Straße geschmiert. Das Symbol war nach Angaben der Polizei etwa 2,5 Meter groß. Zudem brachten die Täter weitere Parolen auf. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Mehrere Hakenkreuze in schwarzer Farbe haben Unbekannte ebenfalls am Wochenende am Aussichtspunkt Boselblick in Coswig hinterlassen. Sie beschmierten zwei Bänke und eine Mauer. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

