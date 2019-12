Dresden

Unbekannte haben in den vergangen Tagen einen Mercedes Viano in einer Tiefgarage an der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße beschädigt. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang in die Garage eines Mehrfamilienhauses und zerstörten die Seitenscheiben und die Frontscheibe des Wagens. Darüber hinaus besprühten sie die Heckklappe mit dem Wort „Nazi“ sowie dem Zahlencode „161“. Dieser steht im antifaschistischen Jargon für „ Antifaschistische Aktion“.

„Das Auto gehört einem AfD- Landtagsabgeordneten“, teilt Stefan Grohme, Pressesprecher der Polizei, auf DNN-Anfrage mit. Der Mann ist Inhaber eines Tabak- und Presseladens am Bischofsplatz: Die Fenster des Ladens beschmierten Unbekannte bereits im April mit pinker Farbe und verklebten einen Rollladen mit Bauschaum.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von ffo