Dresden

Zwei Männer haben am Mittwochabend einen 17-Jährigen in Dresden-Pieschen beraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche gegen 19.30 Uhr an der Wurzener Straße unterwegs, als ihn die Unbekannten festhielten und schlugen. Dabei forderten sie Geld. Die Täter stahlen das Handy des 17-Jährigen und rund 50 Euro. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Von ttr