Dresden

In der Poststelle des Sächsischen Landtags ist am Dienstagnachmittag eine unbekannte Substanz aufgetaucht. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Polizei konnte auf DNN-Anfrage noch keine weiteren Informationen geben.

Bereits am Vormittag war in der Poststelle der Staatskanzlei ein Brief mit verdächtigem Inhalt aufgetaucht. Auch hier hatte die Feuerwehr den Inhalt untersucht und konnte Entwarnung geben.

Von fkä