Dresden

Am Sonntagmorgen hat es gegen 8 Uhr auf der Wilschdorfer Landstraße gewaltig gescheppert. Der 45-jährige Fahrer eines Pkws krachte in Höhe der Autobahnauffahrt Dresden-Flughafen und Räthnitzer Allee in eine Baustelle. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte man einen Alkoholpegel von 1,6 Promille bei dem Fahrer fest. Außerdem kam es aufgrund des Zusammenstoßes bis etwa 9.40 Uhr zu einer Vollsperrung der Straße.

Von mb