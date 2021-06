Umstürzende Bäume beschädigen in Dresden Autos und eine Leitung

Dresden

Die Feuerwehr musste am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag zweimal wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Am Nachmittag hatte ein Baum im Wachwitzgrund im Fallen eine Telefonleitung zerrissen. Beim Anrücken in die sehr enge und zugeparkte Straße beschädigte ein Feuerwehrfahrzeug außerdem ein Auto am Außenspiegel.

Von einer umgestürzten Linde stark beschädigt wurden hingegen zwei am Niederwaldplatz in Striesen parkende Autos. Die Baum war aus unbekannten Gründen in der Nacht umgekippt. Die Feuerwehr musste den rund 70 Zentimeter starken Stamm vor der Beseitigung mit einem Kran anheben.

Von fkä