Dresden

Eine Ukrainerin ist in Dresden mit einem russischen Schreiben in ihrem Briefkasten bedroht worden. Die Drohbotschaft sei handschriftlich verfasst gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Es sei noch unklar, ob es einen Bezug zum Ukraine-Krieg gebe. Auch persönliche Streitigkeiten der 28-Jährigen mit russischstämmigen Bekannten könnten nicht ausgeschlossen werden.

Von dpa