Dresden

Ein schwerer Unfallhat sich am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Autobahn A 4 ereignet: Ein Mercedes AMG prallte in Höhe des Rasthofes „Dresdner Tor“ auf einenHyundai vor ihm, schleuderte, überschlug sich und landete auf dem Dach. Zwei Menschen verletzten sich schwer und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos erlitten Totalschäden. Es bildete sich ein langer Stau in Richtung Dresden.

Von Halkasch