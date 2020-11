Überfall in Dresdner Straßenbahn – Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Dresden

Ende September ist ein 17-Jähriger in Dresden-Strehlen in einer Straßenbahn überfallen worden. Die Polizei hat nun Aufzeichnungen einer Überwachungskamera veröffentlicht, die helfen sollen, die Täter zu schnappen.

Die beiden stiegen am 28. September, einem Montag gegen 21.20 Uhr an der Haltestelle Cäcilienstraße in die Bahn der Linie 9, unterwegs in Richtung Kaditz. Drinnen saß der 17-Jährige. Die Täter gingen zu ihm, schlugen auf ihn ein und entrissen ihm sein Handy. Aus dem Rucksack klauten die Angreifer dann noch eine Dose Tabak und eine Flasche Cola.

Die beiden Täter wurden von der Überwachungskamera in der Bahn aufgezeichnet. Quelle: Polizei Dresden

Anschließend forderte das Duo das Opfer auf, an der Haltestelle Hugo-Bürkner-Straße die Bahn zu verlassen. Der Jugendliche machte das und bekam noch sein Telefon hinterhergeworfen, das dabei Schaden erlitt.

Hinweise zu den zwei unbekannten jungen Männern nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä