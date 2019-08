Dresden

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagabend an der Martin-Luther-Straße von einem Trio überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Täter den Jugendlichen unter einem Vorwand an. Dann hielten sie ihn fest und forderten seine Geldbörse. Dabei bedrohten sie den 16-Jährigen mit einem Messer. Dem Opfer gelang es dennoch, sich loszureißen und zu flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes.

Von DNN