Dresden

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag an der Hans-Grundig-Straße von drei Jugendlichen attackiert worden. Nach Polizeiangaben sprach das Trio den 16-Jährigen an, forderte Geld und schlug auf ihn ein. Als Passanten zu Hilfe eilten, flüchteten die Täter. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Von DNN