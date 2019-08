Dresden

Ein glückloser Trickbetrüger ist am Mittwochvormittag an einem 63-jährigen Dresdner gescheitert. Der unbekannte Anrufer stellte dem Mann einen üppigen Gewinn von 28.000 Euro in Aussicht.

Zur Übergabe würden allerdings Gebühren in Höhe von etwa 1000 Euro fällig. Diese sollte der glückliche „Gewinner“ in Form von Steamkarten entrichten.

Da hatte der Betrüger sich allerdings den Falschen ausgesucht. Der Angerufene fiel auf das vermeintlich verlockende Versprechen nicht herein und verständigte die Polizei. Ein Schaden entstand nicht.

Von kcu