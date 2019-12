Dresden

Mehrere Dresdnerinnen haben im Verlauf des Montages Anrufe von Betrügern erhalten. Mit dem sogenannten Enkeltrick versuchten die Anrufer, das Ersparte der Seniorinnen zu ergaunern.

Eine 88-Jährige aus Übigau sollte ihrer angeblichen Enkelin beim Kauf einer Eigentumswohnung mit 60000 Euro unter die Arme greifen. Eine 75-jährige Seniorin aus Briesnitz sollte mit 30000 Euro in einer Notlage aushelfen.

Bei einer 89-Jährigen in Striesen meldete sich zudem eine vermeintliche Bekannte, die um 18000 Euro bat. In Trachenberge erhielt eine 85-jährige Frau aus Trachenberge, deren „Enkel“ angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde und nun finanzielle Hilfe in Höhe von 23000 Euro von ihr erbat.

Keine der Seniorinnen ließ sich auf die Forderungen ein. Alle verständigten die Polizei, so dass kein finanzieller Schaden entstand.

Von kcu