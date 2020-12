Trickbetrüger bringt 80-Jährigen in Dresden um mehrere Tausend Euro

Dresden

Ein 80-Jähriger ist in Dresden mit einem fiesen Trick am Telefon um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Ein Unbekannter habe sich als Generalstaatsanwalt ausgegeben und dem Senior eröffnet, dass er wegen eines Strafverfahrens in die Türkei ausgeliefert werden soll, teilte die Polizei am Sonntag mit. Um die Auslieferung zu vermeiden, sollte der 80-Jährige Geld überweisen. Dieser Aufforderung kam der Mann aus Blasewitz nach. Anschließend gab es weitere Anrufe mit Zahlungsforderungen – auch diese Weisungen befolgte der Senior . Mit der Masche wurde der 80-Jährige um mehrere Tausend Euro betrogen, eine genaue Summe nannte die Polizei nicht.

Von dpa/ttr