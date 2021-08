Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung an der Reitbahnstraße in Seevorstadt eingebrochen und haben einen Tresor entwendet.

Um in die Wohnung zu gelangen, hatten die Täter die Eingangstür aufgehebelt. In dem Tresor befanden sich eine Armbanduhr, Kreditkarten sowie mehrere tausend Euro Bargeld.

Der Wert der entwendeten Gegenstände wird mit etwa 30 000 Euro angeben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1 000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Von tik