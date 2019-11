Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Geschäft an der Stephanienstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Hintertür auf und durchsuchten die Räume. Sie wurden fündig, rissen einen Tresor aus seiner Verankerung und flexten ihn auf. Zum Diebstahlsschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Von ps