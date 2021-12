Tresor aus Gaststätte in Dresden-Cotta gestohlen – Verdächtiger gestellt

Dresden

Aus einer Gaststätte an der Mobschatzer Straße in Dresden-Cotta ist in der Nacht zu Sonnabend ein Tresor gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Die Diebe brachen gegen 0.45 Uhr in das Gebäude ein und nahmen den Tresor aus dem Küchenbereich mit. Darin befanden sich unter anderem mehrere Tausend Euro, zwei Smartphones und Firmenunterlagen. Zum entwendeten Geld kommt noch Sachschaden von etwa 1500 Euro hinzu.

Am späten Samstagnachmittag bemerkte ein aufmerksamer Zeuge im Stadtteil Roßthal, dass mehrere Männer gewaltsam einen Tresor öffneten. Als er sie filmen wollte, schlugen ihn die Unbekannten. Der Beobachter erlitt leichte Verletzungen. Die Männer flüchteten mit einem Audi und ließen den geöffneten Tresor zurück. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten im Laufe des Abends zu einem 25-jährigen Deutschen. Die Beamten konnten ihn nahe der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze stellen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei weiter.

Von ttr