Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Bäckerei an der Alaunstraße in der Äußeren Neustadt eingebrochen.

Laut Polizeimeldung hebelten die Täter eine Eingangstür des Geschäfts auf, brachen einen Tresor aus der Wand und entwendeten ihn.

Angaben zum Inhalt des Tresors liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2 000 Euro.

