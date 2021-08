Dresden

In den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es in Dresden-Mickten zu einem Unfall. Dabei wurde eine 54-jährige Fußgängerin von einem unbekannten Transporter angefahren.

Die Frau wollte die Washingtonstraße an einer Fußgängerampel in Höhe der Straße an der Flutrinne überqueren. Dabei wurde sie von dem Transporter erfasst. Dieser kam von einem Parkplatzgelände und bog nach rechts auf die Washingtonstraße ein.

Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise: 03514832233

Von SP