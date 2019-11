Dresden

Am Dienstag egen 13.40 Uhr ist es an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Fabricestraße in Höhe der Heeresbäckerei zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Abbiegen augenscheinlich eine von hinten herannahende Tram der Linie 8 übersehen. Er und die Fahrerin der Bahn wurden bei der folgenden Kollision verletzt. Die Bahn entgleiste, die Strecke musste gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei arbeiten an der Beräumung der Strecke und der Klärung der Umstände. Zwischen Straßenbahnlinien 7 und 8 richtete die DVB Ersatzbusverkehr zwischen Albertplatz und dem Bahnhof Klotzsche ein. Pressesprecher Falk Lösch rechnet mit einem Ende der Bergungsarbeiten frühestens um 17.30 Uhr.

Von Roland Halkasch