Totes Neugeborenes in Dresden war lebensfähig – Haftbefehl gegen Mutter beantragt

Dresden

Einen grausigen Fund machten Polizeibeamte am späten Donnerstagabend in Dresden-Niedersedlitz: In einem Gebüsch in der Nähe der Kreuzung Dohnaer Straße und Langer Weg lag ein totes Neugeborenes. Die Beamten hatten zuvor stundenlang nach dem Kind gesucht. Auch ein Fährtenhund und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz – vergeblich.

Eine 36-Jährige hatte das Kind in den Morgenstunden des Donnerstag zur Welt gebracht. Es sei lebensfähig gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitagnachmittag mit. Der Mutter wird vorgeworfen, das Kind gegen 10.30 Uhr unversorgt an der Gleisschleife Prohlis in eben jenem Gebüsch abgelegt zu haben, in dem die Beamten es schließlich gegen 23 Uhr fanden.

Der Fundort an der Gleisschleife Prohlis

Zur Galerie Fund einer Babyleiche in Dresden-Niedersedlitz

Die Mutter selbst habe einen Hinweis zum Fundort gegeben, allerdings erst am späten Donnerstagabend. Sie habe den Tod ihres Kindes zumindest billigend in Kauf genommen, argumentiert die Staatsanwaltschaft und hat Antrag auf Haftbefehl wegen Totschlags durch Unterlassen gestellt.

Die Frau befand sich am Freitag noch unter polizeilicher Bewachung im Krankenhaus, teilte ein Polizeisprecher auf DNN-Anfrage am Morgen mit. Hierhin war sie am Donnerstagnachmittag eingeliefert worden. Sie hatte nach der Geburt offenbar gesundheitliche Probleme. Bei der Untersuchung stellen die Ärzte fest, dass die 36-Jährige frisch entbunden hatte. Von dem Kind allerdings fehlte jede Spur und die großangelegte, aber leider vergebliche Suche der Polizei nach dem Säugling begann.

Von fkä