Dresden

Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem größeren Einsatz in die Dresdner Neustadt ausrücken. Die Beamten waren mit mehreren Fahrzeugen in die Alaunstraße geeilt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 31-jähriger Mann in einem VW-Transporter mit einer Pistole das Leben genommen, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Geldtransporter gehandelt haben. Hinweise auf eine Straftat hatten sich den Beamten zufolge nicht ergeben. Die Motive blieben bis zum späten Abend im Unklaren. Nun werde ermittelt.

Die Polizei hatte den Bereich abgesperrt, zeitweilig waren Anwohner aufgefordert worden, die Häuser nicht zu verlassen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Von DNN