Dresden

In der Nähe der Albertbrücke haben Passanten am Donnerstagnachmittag einen leblosen Körper in der Elbe entdeckt. Polizei und Rettungskräfte rückten an und konnten den Toten bergen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um den 25 Jahre alten Mann aus Polen, der am 1. Mai in Höhe des Fährgartens ins Wasser gegangen und sofort untergegangen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen übernommen.

Von DNN