An der Haltestelle „Bautzner Straße / Rothenburger Straße“ hat ein 61-Jähriger bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Der Mann wollte am 3. Juni 2021 um 17 Uhr in eine Straßenbahn der Linie 41 Bühlau einsteigen und stürzte dabei. Er kam in ein Krankenhaus und verstarb dort am 8. Juli 2021.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN