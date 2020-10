Tötung eines Krefelders in Dresden – Polizei richtet Sonderkommission ein

Dresden

Der tödliche Angriff auf einen Touristen am 7. Oktober in Dresden ist noch immer nicht aufgeklärt. Die Polizei hat am Montag eine Sonderkommission unter dem Namen „ Schloßstraße“ eingerichtet, um die Ermittlungen voranzutreiben. Die Leitung hat der Erste Kriminalhauptkommissars Frank Haschke (54) inne, ihm zur Seite stehen 28 Beamte.

Das 55-jährige Opfer aus Krefeld war an jenem Sonntag in Begleitung eines weiteren Mannes auf der Schloßstraße an der Ecke zur Rosmaringasse angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus verstarb. Der 53 Jahre alte Begleiter aus Köln wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Spurensuche am Tatort stellten Polizisten auch ein Messer sicher, das in Tatzusammenhang steht. Die Polizei hat ein Hinweisportal unter https://sn.hinweisportal.de eingerichtet, auf dem Fotos und Videos hochgeladen werden können.

Von fkä