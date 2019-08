Dresden

Zu einem Unfall, bei dem am Dienstag, dem 23. Juli kurz vor 15.30 Uhr ein Pedelec-Fahrer auf der Kohlenstraße verstarb, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der 66-Jährige war in Richtung Südhöhe unterwegs. An der Zufahrt zur Innsbrucker Straße hatte er stark abgebremst, um einen Zusammenstoß mit einem rechts abbiegenden VW Golf zu verhindern.

Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb. Gesucht werden Angaben zur Ampelschaltung und dem Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä