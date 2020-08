Dresden

Ein sechsjähriger Junge ist in Dresden von einem Auto erfasst und gegen eine Bushaltestelle geschleudert worden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, wurde das Kind mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb dort kurz darauf.

Der Junge hatte am Samstagabend die Straße von einem Grünstreifen aus überquert, als ein 31 Jahre alter Autofahrer ihn mit seinem Wagen anfuhr. Wegen ihrer Fahrgeschwindigkeit bestehe gegen den Mann sowie einen 23-jährigen Autofahrer auf der Nebenfahrbahn der Verdacht eines illegalen Rennens, sagte der Sprecher. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine der beiden Fahrer.

Von RND/dpa