Todesraser in Dresden kommt mit Bewährung davon

Dresden

Der 10. Januar gegen 15 Uhr: Über die Reicker Straße wälzt sich viel Verkehr. Stadteinwärts ist eine Fahrzeugkolonne unterwegs, die wegen abbiegender Fahrzeuge am Bergander-Ring und einer Haltestelle nur langsam voran kommt. Am Ende eine silberfarbene Mercedes E-Klasse, die plötzlich ausschert, eine zweite Spur aufmacht, links mit enormen Tempo an allen Autos vorbeirast und dann an der Wieckestraße ungebremst eine Radfahrerin auflädt, die dort links abbiegen will. Die 55-Jährige wird 40 Meter durch die Luft und gegen einen Baum geschleudert sie stirbt an ihren schweren Verletzungen.

Im Unfallwagen saß Zoro T., ein 18-Jähriger mit nur zwei Monaten Fahrerfahrung. Wegen fahrlässiger Tötung musste sich der Iraker gestern vor dem Jugendgericht im Amtsgericht Dresden verantworten. „Es tut mir unendlich leid, ich habe es nicht gewollt, aber ich kann es nicht ungeschehen machen“, entschuldigte sich der Angeklagte. Er habe keinen Zeitdruck gehabt, aber es sei ihm zu langsam vorangegangen. Dann sei plötzlich die Radlerin da gewesen, die habe er vorher nicht gesehen, erzählte er im Gericht.

Bei der Polizei soll er allerdings erzählt haben, dass er die Frau bereits vorher bemerkt habe. Wenn das stimmt, warum hat er dann nicht gebremst? Und das hat der Angeklagte nicht, das erklärte sowohl der Sachverständige, der den Unfall untersuchte, und auch die Zeugen: Das Auto sei extrem schnell unterwegs gewesen, Bremslichter hat keiner gesehen. Laut Gutachter fuhr der Iraker mit mindestens 98 km/h auf der 50er Strecke.

Es war nicht das erste Mal, dass der Fahranfänger extrem raste. Im Internet kursieren Fahrvideos von ihm, die er selbst ins Netz gestellt hat. Da brettert er mit Tempo 100 über die Budapester Straße, mit 200 durch einen 130er Abschnitt der A 17 oder in Berlin mit 80 durch eine 30er Zone. Einige Aufnahmen haben seine Freunde im Auto gemacht, die ihn zu noch mehr Tempo anfeuern.

Ein Video hatte er zwei Tage nach dem Unfall noch an seinen Cousin geschickt. Die Polizei war auf die Filme aufmerksam geworden und suchte bei einer Hausdurchsuchung nach Beweismaterial. „Er war ungehalten und arrogant. Wir könnten ihm gar nichts und er hätte kein Handy mit solchen Aufnahmen“, erzählte eine Polizeibeamtin, die bei der Durchsuchung vor Ort war. Auf Anraten seines Anwalts übergab Zoro T. dann doch das Handy der Polizei. Imponiergehabe mit tödlichem Ausgang, nannte der Anwalt der Nebenklage das Verhalten des Angeklagten. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht sahen es ähnlich. Der Angeklagte habe zeigen wollen, was er alles kann und dabei alle Regeln missachtet. „Das war kein Unglück, sondern ein von ihnen verschuldeter Unfall“, so der Vorsitzende Richter. Vorsatz sah das Gericht aber nicht, eher erhebliche Reifedefizite. Zoro T. wurde nach Jugendstrafrecht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Führerschein und Fahrerlaubnis wurden für drei Jahre eingezogen.

Von ml