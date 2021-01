Dresden/Weinböhla/Dohna

Am Wochenende trieben in Dresden und im Umland wieder Telefonbetrüger ihr Unwesen. Mit der dreisten Corona-Masche versuchten sie Senioren um ihr erspartes zu bringen. In einem Fall landeten sie einen Treffer und brachten eine 90-Jährige um mehrere Tausend Euro.

Erster Versuch: 84-Jährige aus der Dresdner Südvorstadt

Den ersten Versuch starteten sie am Freitagnachmittag bei einer 84-Jährigen, die in der Dresdner Südvorstadt wohnt.

Anzeige

Ein Unbekannter rief die Seniorin an und behauptete, dass ihr Sohn mit schwerer Corona-Erkrankung im Krankenhaus liegen würde. Für dringend benötigte Medikamente sollte sie 27.000,- Euro zahlen. Die Frau ließ sich auf die Sache nicht ein, beendete das Gespräch und zeigte den Fall bei der Polizei an.

Zweiter Versuch: 93-Jährige aus Dresden-Kaditz

Einen zweiten Versuch starteten sie bei einer 93-Jährigen aus Dresden-Kaditz. Auch sie rief ein Unbekannter an und gab an, dass ihre Tochter mit schwerer Corona-Erkrankung im Krankenhaus liegen würde. Auch sie sollte für dringend benötigte Medikamente 27.000,- Euro zahlen. Die Frau gab zu verstehen, dass sie sofort nur 4.000,- Euro zahlen könnte.

Schließlich wollte der unbekannte Anrufer diesen Geldbetrag abholen, fragte aber auch nach anderen Wertgegenständen oder Schmuck. Die Seniorin kontaktierte zwischenzeitlich ihren Enkel, der sofort zu ihr kam. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

90-jährige Dresdnerin um mehrere tausend Euro

Erfolg hatten sie schließlich bei einer 90-jährigen Dresdnerin. Wieder spielten sie die Corona-Masche. Behaupteten ihre Tochter würde schwer erkrankt in einer Klinik liegen und bräuchte dringend Medikamente im Wert von 20.000,- Euro. Ersatzweise würde man auch Schmuck oder andere Wertgegenstände annehmen. Die Seniorin machte dem Anrufer klar, dass sie sofort nur 3.500,- Euro zur Verfügung hätte. Kurz danach übergab sie diesen Geldbetrag an einen unbekannten Abholer. Als sie anschließend telefonischen Kontakt mit ihrer Tochter aufnahm, erkannte man den Betrug.

Falsches Gewinnversprechen: 78-Jähriger aus Dresden Leuben

Auch ein 78-jähriger Mann aus Dresden-Leuben wurde in den vergangenen Monaten mehrfach von Telefonbetrügern kontaktiert – zuletzt am Samstagvormittag. Ihm teilten sie mit, dass er Bargeld in Höhe von 500.000,- Euro gewonnen habe. Um den angeblichen Gewinn einlösen zu können, sollte er jedoch zuvor als eine Art „Gebühr“ Google-Play-Karten im Wert von 900 bis 1.000,- Euro erwerben. Der Mann ließ sich letztendlich nicht auf die Sache ein und zeigte den Fall bei der Polizei an. Ein Vermögensschaden trat somit nicht ein.

Auch im Dresdner Umland schlugen die dreisten Corona-Betrüger zu.

Fälle aus dem Dresdner Umland: 78-Jährge aus Weinböhla und 90-Jährige aus Dohna

Am Samstagvormittag wurde eine 78-Jährige aus Weinböhla kontaktiert. Auch hier die Behauptung, dass ihr Sohn mit schwerer Corona-Erkrankung im Krankenhaus liegen würde. Wieder die Forderung nach 27.000,- Euro für Medizin. Die Frau ließ sich nicht auf die Masche ein und zeigte den Fall bei der Polizei an.

Einen zweiten Fall aus der Region gab es dann am Samstagnachmittag. Eine 90-jährige Seniorin aus dem Dohnaer Ortsteil Köttewitz erhielt einen Anruf. Auch hier wieder die Behauptung ihr Sohn würde schwer an Corona erkrankt im Krankenhaus liegen und bräuchte dringend eine Behandlung im Wert von 27.000,- Euro. Die Seniorin rief ihren Sohn an und erkannte die Straftat. Auch in diesem Fall kam die Dame mit dem Schrecken davon.

Von Franziska Gleißner