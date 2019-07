Dresden

Unbekannte haben am Donnerstag erneut versucht, Senioren in Dresden am Telefon zu betrügen.

In zwei Fällen gaben sie sich als falsche Polizeibeamte aus und behaupteten, dass die Töchter der angerufenen 82 und 87 Jahre alten Männer in einen Unfall verwickelt seien. Gegen eine Kaution von 30 000 beziehungsweise 75 000 Euro könne jeweils eine Gefängnisstrafe verhindert werden. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. In einem Fall verhinderten dies jedoch erst die aufmerksamen Angestellten einer Bank. Sie machten den 87-Jährigen auf die Betrugsmasche aufmerksam, als er das Geld abhob.

Eine 83-jährige Frau aus Striesen erhielt am Nachmittag einen anderen Anruf. Dabei gab sich ein Unbekannter als ihr Enkel aus. Er befragte die Frau nach ihren Vermögensverhältnissen. Sie erkannte die Absicht des Anrufers und beendete das Gespräch. Ein Schaden trat nicht ein.

Von DNN