Dresden

Am Wochenende hatten es Einbrecher auf mehrere Dresdner Läden abgesehen. Nicht überall zogen sie mit Beute von dannen.

Am frühen Samstagmorgen zerstörten Diebe das Schloss einer Seitentür zu einem Geschäft an der Oschatzer Straße in Pieschen. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse und nahmen schließlich ein „ Huawei MediaPad M2“ im Wert von etwa 350 Euro sowie eine kleine Summe Geld mit. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 100 Euro.

Aus einem Weinladen an der Hechtstraße stahlen Einbrecher ebenfalls eine geringe Menge Geld. Zwischen Sonnabend 17.30 Uhr und Sonntag 7.30 Uhr hatten die Langfinger laut Polizei vom Hausflur aus eine Tür zum Geschäft aufgehebelt. Sie durchsuchten den Raum und rissen den Einschub der Registrierkasse heraus. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Auch in ein Architekturbüro an der Schönbrunnstraße und den Lagerraum einer Immobilienagentur am Altmarkt stiegen Einbrecher ein, entwendeten aber augenscheinlich nichts.

Von ttr