Dresden

Bei einem Unfall am frühen Sonnabendmorgen an der Kreuzung Nürnberger Straße/ Chemnitzer Straße in Dresden ist eine Frau verletzt worden. Nach ersten Informationen wollte eine Passat-Fahrerin, die von der Nossener Brücke kam, die Kreuzung queren. Dabei übersah sie aber ein Taxi und fuhr dem Wagen in die Beifahrerseite. Die Taxi-Insassin wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wahrscheinlich Totalschaden. Kameraden der Berufsfeuerwehr mussten ausgetretene Betriebsstoffe aufnehmen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und muss insbesondere die Frage klären, welcher der beteiligten Fahrer die rote Ampel übersehen hatte.

Von halk