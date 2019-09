Dresden

Beamte des Polizeireviers Dresden-West konnten im Zuge einer Anzeigenaufnahme an einer Tankstelle an der Tharandter Straße einen Mann festnehmen, der am Sonntag am Leutewitzer Ring einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll. Der 30-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand. Er wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Von PS