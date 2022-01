Dresden

Am Freitagabend wurde die Tankstelle an der Tharandter Straße in Dresden Löbtau überfallen. Gegen 21.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Verkäufer mit einem Messer. Der 27-Jährige übergab dem Täter 175 Euro Bargeld, der damit entkam.

Der Unbekannte wird laut Polizei auf 25 bis 30 Jahre geschätzt, soll 1,80 Meter groß und schlank sein. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei war mit einem Fährtenhund und zahlreichen Funkstreifenwagen vor Ort. Die Kriminalpolizei sicherte am Abend noch Spuren am Tatort. Sie ermittelt jetzt wegen räuberischer Erpressung.

Von plu