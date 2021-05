Dresden

Eine Tankstelle in Dresden-Gorbitz ist am frühen Sonntagmorgen überfallen worden. Die zwei Räuber betraten die Tankstelle an der Coventrystraße gegen 4.45 Uhr und bedrohten den Kassierer mit einem Gegenstand – genauere Angaben zu einer möglichen Waffe machte die Polizei nicht.

Die Täter forderten Zigaretten und Bargeld und flüchteten anschließend. Wie hoch die Beute ist, wird noch ermittelt. Der 30 Jahre alte Kassierer blieb unverletzt.

Von fkä