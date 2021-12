Dresden

Rauch hat am Sonnabend gegen 10.45 Uhr in einem Lidl-Markt in Dresden-Friedrichstadt den Alarm ausgelöst. Daraufhin rückten Rettungsdienst und Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Alle Menschen mussten den Supermarkt an der Löbtauer Straße verlassen. Was den Rauch verursacht hat, ist bislang unbekannt.

Von ttr