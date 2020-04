Süßigkeiten-Dieb mit Mazda voller Schokolade in Dresden gefasst

Dresden

Aliaksandr A. ist Weißrusse und betreibt in Minsk ein kleines Süßwarengeschäft, dies aber mit einem besonderen Geschäftsmodell: Statt die Ware im Großhandel zu kaufen, fährt er die lange Strecke nach Dresden und klaut sich hier zusammen, was er daheim verkaufen will.

Im November 2019 ließ er in Aldi-Märkten 500 Tafeln Schokolade mitgehen. Am 30. Januar 2020 klaute er mit zwei Kumpanen in einer Aldi-Filiale 395 Tafeln. Dazu noch Kaffee, Wodka, Whisky und Champagner bei Kaufland und Real. Allerdings wurde er vom Ladendetektiv beobachtet, der rief die Polizei. In A.s Mazda entdeckten die Beamten Schokolade und andere Waren im Wert von 1350 Euro – alles an einem einzigen Tag geklaut.

„Billige Schokolade gibt es in Dresden “

Jetzt stand der Schokodieb vor dem Amtsgericht und räumte nach anfänglichen Ausreden die Klauerei ein – mit Ausnahme der Spirituosen, die hätten seine Begleiter geklaut. Die Männer habe er in Breslau kennengelernt. „Ich wollte dort Schokolade kaufen, der Preis war aber viel zu teuer. Die sagten dann, billige Schokolade gibt es in Dresden.“

Billig war der „Einkauf“ für ihn nicht. Aliaksandr A. wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, saß 70 Tage in U-Haft, die Schokolade wurde ihm abgenommen, die bekommt die „Tafel“. Sein Mazda wurde eingezogen. „Noch mal sehen sie mich in Deutschland nicht.“

