Die Wasserschutzpolizei hat am Donnerstag die Suche nach dem am 1. Mai in der Elbe verschwundenen Schwimmer fortgesetzt. Seit 8 Uhr kontrollieren Beamte der Wasserschutzpolizei die Elbe und ihre Ufer vom Johannstädter Fährgarten stromabwärts bis Riesa. Bislang gebe es kein Ergebnis, so Almut Sichler, Pressesprecherin der Bereitschaftspolizei Leipzig. Die Wasserschutzpolizei ist in Sachsen der Bereitschaftspolizei zugeordnet.

Bei dem Vermissten handele es sich um einen 25-jährigen Polen, teilte die Dresdner Polizei am Donnerstag mit. Der Mann soll am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Höhe der Prießnitz-Einmündung beim Schwimmen in der Elbe untergegangen sein. Bis 21 Uhr hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Wasserwacht sowie Rettungsschwimmer nach dem Vermissten gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Wegen Dunkelheit wurde die Suche vorübergehend eingestellt.

Im Laufe des Donnerstags hatte die Bereitschaftspolizei den Fall an die Polizeidirektion Dresden übergeben. Das sei ein übliches formales Prozedere bei derartigen Vermisstensuchen, so Sichler.

