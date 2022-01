Dresden

Das Sturmtief „Nadia“ beschäftigt auch die Feuerwehr in Dresden. Laut Sprecher Michael Klahre ist die Lage bislang aber überschaubar. In der Nacht zu Sonntag gab es insgesamt fünf sturmbedingte Einsätze.

So drohte etwa am Sonnabend gegen 21 Uhr das Zelt eines Corona-Schnelltestzentrums an der Prager Straße vom Sturm weggerissen zu werden. Sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sicherten es mit Gewichten und Spanngurten und konnten die Gefahr bannen.

Sturm nimmt am Sonntag noch einmal an Fahrt auf

Um 21.13 Uhr rückten Kameraden der Wache Albertstadt auf die Fritz-Reuter-Straße aus, wo eine Satellitenschüssel vom Dach eines Wohnhauses zu stürzen drohte. Sie mussten eine Drehleiter aus Löbtau nachfordern, weil eine gefahrlose Bergung mit den vorhandenen Mitteln nicht möglich war. So konnte die Schüssel schließlich nach unten gebracht werden. Der Einsatz verzögerte sich, weil parkende Autos den Einsatz der Drehleiter unmöglich machten. Die Polizei musste die Halter ermitteln und informieren, die ihre Fahrzeuge dann aus dem Weg fuhren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch am Sonntag ließ der Sturm nicht nach und nahm noch einmal richtig Fahrt auf. So waren die Kameraden am Morgen an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet im Einsatz. Bisher wurden sechs umgestürzte Bäume beseitigt, mehrere Verkehrsschilder sowie Werbe- oder Warntafeln von Straßen entfernt oder lose Verkleidungen von Balkonen und Baugerüsten gesichert.

Wetterlage bis zum Abend unverändert

An der Freystraße war um 8 Uhr eine etwa zwölf Meter hohe Kiefer in die Oberleitung der Straßenbahn gestürzt. Gemeinsam mit den Experten der Dresdner Verkehrsbetriebe haben Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz und der Feuer- und Rettungswache Striesen die Gefahr beseitigt, so dass der Verkehr wieder rollen konnte. Die Dresdner Feuerwehr geht davon aus, dass die Wetterlage bis zum Abend andauern wird und ist sehr gut vorbereitet.

Die Polizeidirektion Dresden meldet im Zuge des Sturmtiefs 62 Notrufe, die in den in den vergangenen Stunden wegen umgestürzter Bäume, beschädigter Dächer, herumfliegender Trampolins und auf Straßen gewehte Baustellenabsperrungen eingegangen sind. Verletzt wurde bisher niemand.

Zahlreiche Autofahrer vor allem in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gaben umgestürzte Bäume an, die Straßen blockierten. Die Straße zwischen Maxen und dem Abzweig nach Mühlbach sowie die Straße zwischen Burkhardswalde und dem Abzweig nach Weesenstein sind derzeit gesperrt.

Mehrere Trampolins losgerissen

In Dresden waren mehrere Baustellenabsperrungen auf Straßen geweht worden. Betroffen war zum Beispiel die Königsbrücker Landstraße. In Dresden-Laubegast hatte sich am Sonntagvormittag ein Trampolin gelöst und zwei Autos beschädigt. Polizeibeamte konnten das Trampolin einfangen und sichern. Auch im Dresdner Stadtteil Großzschachwitz wurden zwei Autos durch ein losgerissenes Trampolin beschädigt. Auch in Großenhain war an der Straße Zur Sternwarte in der Nacht zu Sonntag ein Trampolin außer Kontrolle geraten und hatte ein Auto beschädigt.

Die Polizei rät Autofahrern besonders vorsichtig unterwegs zu sein und vorausschauend zu fahren, da Äste oder Bäume auf die Fahrbahn fallen oder dort liegen könnten. Auch sollten starke Windböen nicht unterschätzt werden.

Von DNN