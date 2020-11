Dresden

Die doch vergleichsweise starken Sturmböen am Sonntag haben in Dresden mehrere Äste abgebrochen und auch einen Telefonmast zu Fall gebracht. Letzterer blockierte am Nachmittag die Seifersdorfer Staße. An der Josef-Herrmann-Straße hatte der Wind mehrere Äste einer Eiche abgebrochen.

In beiden Fällen rückte die Feuerwehr mit Kettensägen an und beseitige die Hindernisse. Verletzte gab es keine.

Von fkä