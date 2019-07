Dresden

Die Dresdner Polizei fahndet aktuell nach einer Frau, die bereits Ende vergangenen Jahres eine 20 Jahre alte Studentin in einem Wohnheim an der Gutzkowstraße beraubt hatte. Wie die Beamten mitteilen, war die Unbekannte in ein Zimmer des Wohnheims eingedrungen, hatte es durchsucht und sich Geld und eine Halskette eingesteckt.

Die Polizei sucht mit diesem Phantombild nach der Frau. Quelle: Polizei Dresden

Als die 20-Jährige ihr Zimmer betrat und die Diebin zur Rede stellte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Diese verlagerte sich vor das Wohnheim, wo ein Freund der Studentin zur Hilfe kam. Die Unbekannte bedrohte daraufhin beide mit einem Stein und flüchtete schließlich mit dem Diebesgut im Wert von rund 350 Euro.

Die Polizei hat nun ein Phantombild der Täterin veröffentlicht. Sie wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben und hat schwarze lockige Haare. Zudem erweckte sie den Eindruck, schwanger zu sein. Sie trug zur Tatzeit eine rote Jeans und war mit einer grauen Jacke bekleidet. Wer die abgebildete Frau kennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN