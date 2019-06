Dresden

Nach einer strittigen und missverständlichen Äußerung zum Ho­­locaust hat ein Dresdner Polizist Fehler eingeräumt und sich entschuldigt. In Folge eines Einsatzes we­gen eines AfD-Wahlstands im April 2019 hatte ein Vertreter des Kulturbüros Sachsen schwere Vorwürfe gegen den Be­amten erhoben (DNN berichteten). Wie das Innenministerium mitteilte, sei der Vorfall inzwischen kritisch ausgewertet worden. Anlass für strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Er­mittlungen gebe es aber nicht.

Die Polizei war am 4. April zu ei­nem Einsatz an der Schauburg an­gerückt. Mitglieder und Unterstützer der AfD hatten dort einen Wahlkampfstand errichtet, woraufhin sich zwei Dutzend Gegner der Partei da­rum versammelt hatten und den Stand abschirmten. Die Beamten hätten daraufhin die Belagerung aufgelöst, wie Kulturbüro-Mitarbeiter Michael Nattke schilderte, der als Zeuge mit vor Ort war. Die Beamten, so betonte er ausdrücklich, hätten ihren Job ruhig und besonnen Job er­ledigt. Kurz darauf wurde er dann allerdings Augen- und Ohrenzeuge eines Gesprächs mit den strittigen Äußerungen des Beamten.

Die Situation war zunächst aus ei­nem Disput zwischen ei­nem Anhänger der AfD und Gegendemonstranten entstanden – bei dem der AfD-Sympathisant die Proteste gegen die Partei mit dem Boykottaufruf jüdischer Geschäfte in der Nazi-Zeit gleichgesetzt hatte. Die Gegenseite verwies darauf, das die Ermordung von sechs Millionen Juden in keinerlei Verhältnis zu den Protesten ge­gen die AfD stünden. Daraufhin hatte sich der Polizist ins Gespräch eingeschaltet. Über den ganz konkreten Wortlaut seiner Äu­ßerungen ge­hen die Darstellungen von In­nenministerium und Zeugen vor Ort zwar auseinander. In jedem Fall legten mehrere Demonstranten vor Ort die Äußerungen allerdings als Leugnung der Shoah aus.

Laut Innenministerium habe sich der betroffene Beamte dann zurückgezogen, um eine weitere Eskalation der Situation zu vermeiden. In der Folge sei der Vorfall aber intensiv aufgearbeitet worden. Bereits am Tag drauf habe der Polizist eine Stellungnahme bei seinem Vorgesetzten abgegeben. Es folgten zu­dem Ge­spräche mit seinem Vorgesetzten vom Revier Nord und dem Chef der Polizeidirektion Dresden, „in welchen das Verhalten er­neut kritisch und intensiv ausgewertet und nachbearbeitet wurde“.

Darüber hinaus wurde der Einsatz am 16. April zusätzlich in ei­nem internen Gespräch mit Vertretern des Kulturbüros Sachsen und der jü­dischen Ge­meinde Dresden noch ein­mal be­sprochen. Michael Nattke hatte das selbst angeregt, nachdem er gegen das Verhalten des Polizisten Beschwerde ein­gelegt hatte. Die Verantwortlichen im Ministerium halten diese Aufar­beitung für ausreichend, „um den Be­amten zur Be­achtung der ihm obliegenden Pflichten anzuhalten“.

Auch für Michael Nattke hat sich die Angelegenheit damit erledigt: „Der Beamte hat sich glaubwürdig entschuldigt.“ Der Vorfall zeige al­lerdings, wie wichtig die politische Bildung bei der Ausbildung der Po­lizei sei. „Wir würden uns wünschen, dass da in Sachsen mehr passiert“, erklärt Michael Nattke. Dabei gehe es nicht nur um den Nachwuchs. Auch für Polizisten im Dienst müssten aus seiner Sicht mehr An­gebote für die politische Bildung un­terbreitet werden.

Von Sebastian Kositz