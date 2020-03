Dresden

In einer Bar in der Äußeren Neustadt in Dresden haben zwei Männer in der Nacht zum Dienstag nach einem Streit Reizgas versprüht. Das Duo war mit Gästen aneinandergeraten, versprühte die Substanz und verließ das Lokal an der Görlitzer Straße.

Als der Wirt und einige Besucher zur Verfolgung ansetzten, sprühte einer der Männer wiederum mit Reizgas. Sein Komplize schlug außerdem auf den 50-jährigen Gastronom ein.

Die Polizei konnte später einen der Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Libyer stellen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von fkä