Dresden

Am Freitagabend entbrannte zwischen zwei Personengruppen in einer Bahn der Linie 9 ein Streit. Bisherigen Ermittlungen zufolge sind zunächst fünf Männer mit sieben anderen Männern in der Straßenbahn verbal aneinandergeraten. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen.

Alarmierte Polizeibeamte konnten zwei Beteiligte stellen. Bei ihnen handelt es sich um einen 51-jährigen Deutschen sowie einen Afghanen im Alter von 16 Jahren. Der 16-Jährige war verletzt und musste ambulant versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von PS