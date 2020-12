Dresden

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Sonntagabend in einer Wohnung in Dresden-Tolkewitz eskaliert. Ein 28-Jähriger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 31-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der 31-Jährige hatte dem 28-Jährigen Schnitt- und Stichwunden zugefügt. Ein Atemalkoholtest beim Älteren ergab rund 1,2 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Vorfall.

Von SL