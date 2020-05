Dresden

Auf dem Weg zu einer Verfolgungsjagd mit anschließendem Unfall in Dresden-Leuben ist am Samstag ein Streifenwagen verunfallt. Der Polizeibeamte am Steuer befuhr 19.50 Uhr mit Blaulicht die Pirnaer Landstraße in Richtung Bodenbacher Straße. An der Kreuzung zur Leubener Straße stieß der Streifenwagen mit einem Opel zusammen.

Letzterer wurde gegen einen Laternenpfahl geschleudert. Die Opelfahrerin war auf der Leubener unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Zamenhofstraße überqueren. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 4893 22 33 entgegen.

Von fkä