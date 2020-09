Dresden

Auf der Cäcilienstraße in Dresden-Strehlen ist am Freitagmittag eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Frau querte ersten Erkenntnissen zufolge hinter einer Bahn die Gleise, während sich in entgegenkommender Richtung eine weitere Straßenbahn näherte.

Diese erfasste die schwangere Frau. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Bahnfahrer und alle Insassen blieben unverletzt. Die Cäcilienstraße musste gesperrt werden.

Von halk