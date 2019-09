Dresden

An der Haltestelle Schweriner Straße sind am Dienstagnachmittag ein 53 Jahre alter Straßenbahnfahrer und ein 18-jähriger Afghane handfest aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilt, entspann sich zunächst ein verbaler Streit zwischen dem Fahrer der Linie 6 und dem jungen Mann. Dieser gipfelte in einem Handgemenge, bei dem beide Kontrahenten leicht verletzt wurden.

Gegen die zwei Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der Straßenbahnverkehr musste unterbrochen werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Von DNN