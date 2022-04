Dresden

Gegen 21 Uhr am Montagabend entgleiste in Dresden-Klotzsche am Gleisdreieck Infineon-Süd eine Straßenbahn der Linie 8. Wortwörtlich Schwerstarbeit war vonnöten, um das 38 Tonnen schwere Gefährt wieder in die Spur zu bringen. Die Berufsfeuerwehren der Wachen Albertstadt und Löbtau setzten das Unterfangen in die Tat um. Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe untersuchten das Gleis anschließend, die Bahn wurde in den Betriebshof Gorbitz gefahren.

Die Strecke musste gesperrt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass an dieser Gleisschleife eine Bahn den Führungsschienen entkommt. Im März kam es zu einem identischen Vorfall, an derselben Stelle.

Von SP